В честь Дня молодежи посетители интернет-магазина Tele2 смогут приобрести золотые номера по специальной цене.

С 19 июня по 2 июля 2017 года стоимость одного номера составит 30 рублей вместо 230 рублей.

Для оформления заказа достаточно заполнить заявку на сайте интернет-магазина. После подтверждения покупки комплект подключения можно получить в ближайшем салоне связи оператора или курьерской доставкой. На территории Орловской области услуга доставки заказа предоставляется бесплатно. Для заключения договора необходимо иметь при себе паспорт. Подробные условия доставки, адреса для самовывоза указаны на сайте shop.tele2.ru.

При заказе красивого номера абонентам доступны популярные пакетные тарифы оператора: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой Tele2». После оформления покупки абонентам необходимо внести на счет сумму, достаточную для первого списания абонентской платы.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Мы стремимся обеспечить нашим абонентам максимально удобный сервис. В интернет-магазине Tele2 все жители региона могут приобрести красивые номера, фирменное оборудование, а также сэкономить не только деньги — за счет выгодных цен и различных акций, но и время. Купить номер и гаджет, а также оформить бесплатную доставку можно в несколько кликов».

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Александр II

 

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