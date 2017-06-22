Более 1,5 тысяч корпоративных клиентов «Ростелекома» в Орловской области выбрали электронный документооборот для обмена данными с оператором, что значительно упростило и ускорило взаимодействие.

Система электронного документооборота (ЭДО) обеспечивает обмен бухгалтерскими документами: актами сверки, договорами осуществляется между компаниями в цифровом виде, с использованием уже имеющейся у клиента электронной цифровой подписи.

Движение документов обеспечивают операторы, аккредитованные Федеральной налоговой службой РФ.

Заместитель директора Орловского филиала ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Виталий Андрюшин:

«С помощью электронного документооборота наши клиенты, в первую очередь, сокращают время на обработку документов и формирование бухгалтерской отчетности. Кроме этого, цифровой сервис позволяет снизить затраты организации на почтовые услуги, расходные материалы, обслуживание печатной офисной техники, на архивацию и хранение документов. ЭДО полностью исключает возможность потери ценных данных, что зачастую происходит при работе с бумагой. Цифровой способ работы с документами одобрен на законодательном уровне, а значит в ближайшее время может стать основным практически для всех предприятий нашей страны».

Каждый месяц до 5 числа «Ростелеком» присылает на электронные ящики клиентов в системе электронного документооборота бухгалтерские документы и расшифровки услуг, подписанные электронной подписью. Компания-клиент, получив документы, также визирует их цифровой подписью. В результате обе стороны получают комплект электронных документов, являющихся оригиналами и имеющими юридическую силу. Вся процедура занимает несколько минут и бесплатна для клиента.

Для работы с электронными документами необходимо заключить дополнительное соглашение. Это легко сделать, подписав его электронно-цифровой подписью в личном кабинете на сайте www.sbis.ru. Оформить дополнительное соглашение также можно в офисах обслуживания клиентов компании.

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