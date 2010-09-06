Управление Следственного комитета РФ по Орловской области проводит доследственную проверку причин работы палаты реанимации в Кромской центральной районной больнице, сообщает ведомство.

СК ссылается на сообщения СМИ, которые появились на основании информации Общероссийского народного фронта, размещенной на федеральном сайте ОНФ.

Активисты орловского штаба ОНФ уже более года поднимают вопрос об отсутствии в Кромской ЦРБ полноценной реанимационной службы. При этом оборудование для реанимационной палаты в ЦРБ есть. Но его не могут использовать на сто процентов из-за отсутствия специалистов реаниматологов.

Через Кромы проходит федеральная трасса М-2 «Крым», на которой часто случаются ДТП с пострадавшими в тяжелой форме. Кромской район граничит с Дмитровским и Троснянским районами. Общая численность населения трех районов – более 40 тысяч человек.

«Бездействию должностных лиц, со стороны которых не приняты действенные меры по возобновлению работы отделения реанимации Кромской ЦРБ, будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении Следственного комитета.