За 11 месяцев этого года с помощью приборов фото и видеофиксации на территории Орловской области взыскано в бюджет 155 млн рублей штрафов ГИБДД.

Всего за это время приборы зафиксировали более 250 тысяч различных нарушений правил дорожного движения.

Сейчас на автодорогах Орловской области установлено около ста приборов видео и фото фиксации различных модифицикаций. В этом году на приобретение и установку камер слежения из бюджета региона израсходовано около 30 млн рублей.

Об этом говорилось сегодня в ходе Координационного совещания правоохранительных органов, которое прошло в администрации Орловской области.