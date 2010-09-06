Использование мобильных телефонов, планшетов, компьютеров непосредственно перед сном и ночью оказывает существенное влияние на нервную систему, мозг человека, является причиной ухудшения самочувствия, вызывает бессонницу.

Таковы результаты исследования проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», которое проведено на основании аналитики компании «АльфаСтрахование», полученной от врачей-неврологов столичных и региональных медицинских центров.

Более половины пациентов, обращавшихся к неврологам с различными проблемами самочувствия, отвечали положительно на вопрос, используют ли они телефон уже после того, как легли в постель.

При этом эти люди жаловались на головную боль, боли в спине, раздражительность, вялость, апатию, панические атаки, плохой сон. После того, как по рекомендации врачей, они прекращали использование гаджетов хотя бы за час до сна, их общее самочувствие улучшалось.

- При засыпании у человека начинает вырабатываться гормона мелатонин. Природным сигналом старта этого процесса является отсутствие яркого света. Яркий же бело-голубой свет экрана от телефона, планшета или компьютера воспринимается головным мозгом как продолжение естественного дневного света. В результате организм тормозит выделение мелатонина. Если проблема становится ежедневной, происходит нарушение биоритмов и ощутимо снижается качество сна, - говорит врач, кандидат медицинских наук и руководитель управления по работе с партнерами и медэкспертизе «АльфаСтрахование» Дмитрий Пискунов.

- За 60 минут до сна нужно исключить использование гаджетов, выключить все оповещения, поставить телефон в беззвучный режим, а лучше выключить его вовсе. Чтобы избавиться от привычки тянуться к телефону, кладите его подальше от кровати вне поля зрения, используйте приложения, которые подсчитывают время использования телефона. Перед сном примите ванну, приглушите в помещении свет, почитайте хорошую книгу – это поможет отвлечься и успокоиться, - советует Дмитрий Пискунов.