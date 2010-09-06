После массовой гибели людей от отравления «Боярышником» в Иркутске власти Орловской области заявили о тотальных проверках розничной торговли на предмет реализации непитьевого алкоголя.

Ситуация с опасными для жизни алкогольными суррогатами обсуждалась вчера в администрации Орловской области на специальном совещании, которое провел первый вице-губернатор Александр Бударин.

Все учреждения торговли и общественного питания региона, а также хозяйственные магазины, аптеки, отпускающие спиртосодержащие товары, будут проверены на предмет реализации таких напитков. Отдельно власти проверят выдачу лицензий на торговлю алкоголем, наличие документов, подтверждающих ее качество и безопасность.    

В качестве долгосрочной меры в Орловской области власти планируют ужесточить региональное законодательств, регулирующее сферу обращения непитьевого алкоголя.

- Люди, которые производят суррогат на основе метанола, совершают серьезное преступление, которое  можно  расценивать как покушение на чужую жизнь, - отметил на совещании Александр Бударин.

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