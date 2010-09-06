20 декабря футболисты «Орла» направили письмо президенту РФС и вице-премьеру РФ Виталию Мутко с жалобой на руководство клуба.



Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Подпись под обращением поставили 10 игроков футбольного клуба. Как следует из текста, ситуация в клубе дошла до критической, поскольку руководство нарушает права футболистов и в одностороннем порядке меняет существенные условия трудовых договоров.

По новым условиям футболисты «Орла», который по решению руководства должен потерять профессиональный статус, будут получать 15 тысяч рублей. В тоже время руководство клуба сохраняет свои оклады в прежнем размере, говорится в обращении.



Как сообщал «ВО» бюджет футбольного клуба «Орёл» в 2017 году составит 10,6 млн рублей, против предыдущих 24,8 млн рублей в минувшем сезоне.

У клуба появилась «перспектива» доиграть сезон в любительской лиге. Подготовка к переходу уже началась, сообщают футболисты.

Игроки просят президента РФС Виталия Мутко не допустить выхода клуба из второго дивизиона профессиональной футбольной лиги и взять ситуацию «с односторонним нарушением трудовых прав в клубе» под личный контроль.



Руководитель Управления физической культуры и спорта Орловской области Александр Муромский прокомментировал ситуацию «Орловским новостям».

- А что они Пан Ги Муну не написали? Им надо определиться, они бюджетная команда или профессиональная? Если профессиональная, то они зарабатывают деньги. А на бюджете области сидеть… Все равно, что жаловаться на сокращение бюджета Российской Федерации, - выразил свое мнение изданию Александр Муромский.