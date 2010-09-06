В программе капремонта на этот год в Орле участвуют 76 многоквартирных домов, сообщила сегодня на заседании трехсторонней комиссии в мэрии Орла замначальника управления городского хозяйства и транспорта Галина Итальянцева.

Работы по замене лифтов выполнены уже в 18 домах — во всех, где было запланировано. В городе в 58 многоквартирных домов подлежат в этом году комплексному ремонту. Работы завершены в тринадцати, продолжаются — в двух домах.

Еще по 21 дому заключены договора с подрядными организациями, собственники восемнадцати в настоящее время рассматривают сметы ремонта, по шести домам объявлен конкурс на выбор подрядных организаций.

В программе капремонта на 2015 год в Орле участвовали 19 многоквартирных домов. В 13 из них предполагалась замена лифтов — эти работы уже завершены. В остальных домах был запланирован комплексный ремонт. В пяти он уже закончен, однако еще не завершен ремонт кровли на ул. Ленина, 6, сообщила Галина Итальянцева.

Напомним, что контролировать качество и сроки проведения капремонта должен Региональный фонд капитального ремонта. Причины отставания по программе капремонта официально Фондом не объяснялись.  

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