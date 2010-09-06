В городе Ливны Орловской области открыли диализный центр «Нефролайн», сообщает администрация региона.

Центр открыт в рамках государственно-частного партнерства. Компания «Медма» инвестировала в его создание более 80 млн рублей. 

В центре установлено восемь аппаратов «искусственная почка» японского производства, организована многоступенчатая система очистки воды, необходимой для проведения гемодиализа. Созданы комфортные условия пребывания.

На данный момент в Ливнах помощь оказывается 21 человеку. При необходимости количество пациентов может быть увеличено до 48. Первые дни работы медучреждения прошли без сбоев.

- Это событие крайне важно для страдающих хронической почечной недостаточностью жителей Ливен, Ливенского и близлежащих районов, которым теперь не придется совершать утомительные поездки в областной центр несколько раз в неделю для осуществления процедуры гемодиализа, - сказал зампред регионального правительства Сергей Ступин, который ознакомился с новым центром гемодиализа.

В дальнейших планах создание центра репродуктивных технологий в Орле, замена диализных аппаратов в Орловской областной клинической больнице.

Диализ (гемодиализ) – внепочечное очищение крови. Аппарат берет на себя функции неработающих почек, что позволяет продлить жизнь таких больных. Больные с хронической почечной недостаточностью должны проходить процедуры диализа в течение всей жизни три раза в неделю. Длительность каждой процедуры составляет 3-4 часа.

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