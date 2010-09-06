В среду, 21 декабря, в Орле состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Молодые лица города».

Этот конкурс проходит в Орле уже четвертый раз. В этом году на участие в нем было подано 43 заявки. В номинации «Сыны Отечества» победителем стал инспектор ДПС УГИБДД по Орловской области, старший лейтенант полиции Иван Павлов (на фото).

Молодой полицейский неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ. Награжден медалями «За участие в контртеррористических операциях на Кавказе», «За службу на Кавказе. Генерал Ермолов», нагрудными знаками МВД России «Защитнику Отечества» и «За отличие в службе в особых условиях».

Все победители награждены грамотами администрации города. Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Фото: УМВД по Орловской области