При строительстве объектов к 450-летию Орла общий объем расхищенных финансовых бюджетных средств пока оценивается примерно в одни миллиард рублей.

Эту цифру констатировал вчера на Координационном совещании правоохранительных органов Орловской области начальник Управления по экономической безопасности и противодействий коррупции регионального УМВД Федор Козин.

Он сообщил о расследуемых уголовных делах: по хищению около 700 млн рублей при строительстве Многопрофильного медцентра на бульваре Победы, по хищению 30 млн рублей при реконструкции Центрального стадиона и 2 млн – при реконструкции Дворца пионеров.

Как сообщил Федор Козин, возбуждены дела в отношении руководства ООО «Спецстрой-Монтаж», которое получило подряды на Центральном стадионе и перинатальном центре. Объем хищений на этих объектах оценивается в 20 и 30 млн рублей, рассказал представитель УМВД.

Закончено расследование громкого уголовного дела по строительству станции обезжелезивания. Материалы в отношении руководства ООО «Смоленская строительная компания» направлены в суд. Напомним, что при строительстве станции обезжелезивания хотели «приделать ножки» 216 млн рублей.

Передано в суд дело компании, строившей дорогу на Раздольной - ООО «Стройсервис». Этот подрядчик получил аванс в 70 млн рублей и больше на площадке не появлялся.

В ходе обсуждения этой темы, никто из присутствующих не коснулся очень щекотливого вопроса. Как подрядчики смогли похитить вменяемые им средства? Пришли ночью и ограбили закрома Родины? Нет. Их им платили.

Подписывали договоры и акты, принимали процентовки и счета, проводили экспертизу, давали команды на проводки из бюджета.

Так кто все это делал? Ни одна фамилия чиновников, которые отвечали за средства в бюджете и строительство юбилейных объектов, названа не была. Так что можно успокоиться: в процессе расследования никто не пострадал.

Напомним, что самые большие расходы по финансированию строительства объектов к 450-летию Орла взял на себя федеральный бюджет. Странно, что федералы еще не поинтересовались судьбою казенных денег. Или уже начали интересоваться?