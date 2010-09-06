Против девушки, которая в районе Автовокзала в Орле, оказалась в центре конфликта с сотрудниками ГИБДД, возбуждено уголовное дело, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на адвоката орловчанки Андрея Рослова.

Дело возбуждено управлением Следственного комитета по Орловской области. Никаких подробностей пока нет. 

Инцидент стал достоянием общественности после того, как в сети 25 ноября появилось видео, снятое очевидцем. На нем видно, как два сотрудника ГИБДД силой пытаются усадить молодую девушку в служебный автомобиль. Она сопротивляется. На ее сторону встают горожане, которые оказались на месте происшествия.

По версии очевидцев, девушка переходила дорогу. Как говорят в полиции, она это сделала с нарушениями. Далее показания расходятся. Сотрудники ГИБДД утверждают,  что после того, как сотрудники полиции указали ей на нарушение ПДД, девушка напала на полицейского и ударила его. Сама злоумышленница говорит, что переходила дорогу на зеленый свет. Очевидцы утверждают, что она начала переходить на зеленый свет, и красный зажегся уже когда, она прошла половину дороги. Так или иначе, между сторонами возник публичный конфликт.

То, что мы видим на кадрах видео, вызывает возмущение. Два крупных мужчины жестко пытаются заставить хрупкую женщину сесть в машину. При этом вокруг них собирается много народу, который явно не на стороне полиции. Реплики, которые слышны на видео, говорят об очень низком уровне доверия к людям в форме. «Куда вы ее одну везете?», «Что вы будете делать?», «Зачем вы это делаете?», «Разбой устроили!», «Из-за перехода так руки крутить!» возмущаются люди. Фактически население не дало патрулю ГИБДД «упаковать» нарушительницу ПДД.

При этом видео жесткого поведения в отношении женщины есть (даже на этих кадрах видно, что у девушки порвано пальто), а видео подтверждения ее нападения на полицейского – нет (по крайней мере, «ВО» о нем не знает).  Но полиция настаивает, что это видео существует, что и подтверждает основания для возбуждения уголовного дела.

После инцидента сотрудники полиции написали заявления о нападении на них, а девушку еще несколько часов продержали в полиции.  И вот теперь стало известно о возбуждении в отношении девушки уголовного дела.

Комментарии  

0 # Александр 22.12.2016 13:42
И зачем нам такие "защитники", если одна девушка избила двух полицейских"
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0 # Алена 22.12.2016 14:10
Как не стыдно! Можно подумать действительно хрупкая девушка может напасть на двух огромных дядек в форме. А как себя ведут сотрудники органов, которые считают что им все дозволено, все знают. Девушка скорее всего испугалась, а два бугая начали силком ее в машину заталкивать и вопрос почему нет понятых при задержании девушки. Совет девушке обратиться на телевидение. Какая то неправдоподобная история, куча свидетелей, которые на стороне девушки. А в итоге обидели бедных сотрудников ГИБДД, надо же на них напали. Бред. В пусть говорят этот материал.
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