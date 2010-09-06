«Наконец-то завершились строительные работы на нашем Спортивном Манеже, завтра начинаем укладку покрытия», - сообщил на своей странице Вконтакте глава управления спорта Орловской области Александр Муромский.
Эта запись сделана вчера, 21 декабря.
Кроме того, Александр Муромский сообщил, что закончены работы по установке трибун на Центральном стадионе Орла.
«Слава Богу, строители закончили трибуны на стадионе», - порадовался в сети Александр Муромский.
Фото со страницы Александра Муромского ВК. Легкоатлетический манеж.