Сегодня на сессии городского Совета Орла был снова поднят вопрос о расширении выезда (въезда) из микрорайона Новая Ботаника.

Эта темf обсуждалась при голосовании за изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл». Речь шла об исключениb размещения в санитарно-защитных зонах земельных участков по пер. Пищевому, 16 и 16а. Если говорить проще, о перспективе дополнительной застройки микрорайона Новой Ботаники.

После выступлений представителей администрации Орловской области и компании-застройщика депутаты подняли проблемные вопросы, связанные с развитием этой территории.

- Сегодня жители Новой Ботаники час тратят только на въезд-выезд из своего микрорайона. Если в результате изменения охранных зон там будут строится новые дома, необходимо решать вопрос с транспортными развязками, - сказал депутат Тимур Нерушев.

Главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян, который пришел на сессию, уверил в том, что сейчас речь о перспективах строительства жилого сектора не идет.

- Сегодня на этом месте обнесенный забором пустырь. Пока мы не говорим о перспективах строительства, которые там могут быть. Мы говорим конкретно об уменьшении санитарно-защитной зоны, которая есть в плане, но её нет фактически,- сказал Ваагн Вермишян.

Председатель комитета по строительству, перспективному развитию города Владимир Строев добавил, что, если застройщик пожелает строить там дома, ему придется пройти все разрешительные процедуры, включая публичные слушания и у города будет возможность наложить дополнительные обязательства на застройщика.

Подводя итог обсуждению этого вопроса, мэр Орла Василий Новиков поручил администрации города проработать вопрос строительства транспортной развязки в микрорайоне «Новая Ботаника».