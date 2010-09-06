22 декабря на сессии Орловского горсовета депутаты согласовали установку десяти мемориальных досок погибшим бойцам в Афганистане и Чечне.

Мемориальные доски появятся на учреждениях образования города.

Решение принято по предложению администрации Орла, в которую с соответствующим ходатайством обратилась региональная общественная организация ветеранов боевых действий. Организация полностью берет на себя оплату изготовления и установки мемориальных досок.

Памятные знаки предполагается разместить на фасадах школ, где когда-то учились погибшие герои.
 
Орловская городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства единогласно поддержала эту инициативу. Сегодня идею одобрил горсовет.
 
На фасаде школы №7 будет установлена памятная доска Владимиру Костромичеву. Он погиб в апреле 1986 года, подорвавшись на фугасе в БТРе во время преследования боевиков, посмертно награжден орденом Красной Звезды.
 
На здании школы №6 будет увековечена память двух бойцов — Владимира Гапеева и Александра Молчанова. Владимир Гапеев погиб в апреле 1982 года в неравном бою во время боевой операции в провинции Нангархар в Афганистане, посмертно награжден орденом Красного Знамени. Александр Молчанов работал в Афганистане советником по партийной работе, много сделал для улучшения жизни жителей афганской провинции Самаган, погиб в ноябре 1987 года.
 
На стене школы №29 разместят доску в память Олега Новикова. Он погиб в феврале 1995 года при зачистке пригородов Грозного от вооруженных бандформирований, посмертно награжден орденом Мужества.
 
На школе №24 появится памятный знак Сергею Булгакову. Он погиб в августе 1986 года, подорвавшись на фугасе в БТРе при сопровождении колонны, посмертно награжден орденом Красной Звезды.
 
Лицей №1 увековечит память Игоря Шушпанова. Майор милиции, сотрудник ОМОНа, он погиб при исполнении долга во время служебной командировки в Чечню в 2007 году.
 
На фасаде лицея №21 установят мемориальную доску Сергею Волкову. Он погиб от снайперской пули во время службы по контракту в Чечне, посмертно награжден орденом Мужества.
 
Здание гимназии №34 будет отмечено памятной доской Александру Петрову. Он погиб в сентябре 1984 года, выполняя интернациональный долг в Афганистане в составе отряда специального назначения.
 
На фасаде Орловского техникума сферы услуг разместят две доски — Сергею Козыреву, который погиб в 1988 году в Афганистане, прикрывая отход товарищей, и Денису Дьяконову, он погиб в 1995 году после штурма Грозного.

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