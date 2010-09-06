В новогоднюю ночь в областном центре планируется задействовать более 400 сотрудников полиции и более 100 пожарных.

Подготовку к праздникам на предмет безопасности обсудили на заседании антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Схему постов и маршрутов ППС пересмотрят. Наряды будут максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий.
В усиленный режим перейдет линейный отдел МВД России по станции Орел. На вокзале и в поездах активизируются проверки и досмотры, в том числе, с участием кинолога.

МЧС по Орловской области проверяет противопожарную безопасность мест с массовым пребыванием людей. В главных точках празднования, в том числе при запуске фейерверков, будут дежурить сотрудники МЧС.

Продолжаются межведомственные рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой. В новогоднюю ночь в Орле будут дежурить пять пожарных частей и более ста человек личного состава.

Перевозчики проинструктированы о действиях при обнаружении бесхозных подозрительных предметов. Им раздали специальные памятки.
 
Сотрудники управляющих компаний постоянно контролируют наличие замков на чердаках, подвалах, технических этажах и других помещений многоквартирных жилых домов, особенно находящихся недалеко от центральных мест празднования.
 
Как проинформировал начальник управления безопасности администрации города Орла Игорь Тарасов, в областном центре планируется введение режима «повышенная готовность» с 26 декабря.

- Тема безопасности находится на особом контроле в администрации города Орла и у меня лично, - подчеркнул председатель комиссии, глава администрации Андрей Усиков. - Наша общая задача — обеспечить максимальную защищенность жителей города во время новогодних каникул.

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