Хочешь в жаркие страны? Вирусы Зика, Эбола, Денге и прочие опасности ждут тебя.

В разгар новогодних праздников многих тянет в экзотические страны. Управление Роспотребнадзора по Орловской области предупреждает, что там наши туристы могут заболеть холерой, лихорадками Зика, Эбола, Денге, Чикунгунья и многим чем еще, в РФ не встречающимся.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) заболеваемость особо опасными инфекциями в мире по ряду болезней продолжает оставаться напряженной. В настоящее время наблюдается неблагополучная эпидемическая ситуация по лихорадке Зика в странах Американского континента, продолжают регистрироваться заболевания лихорадкой Эбола в Центральной и Западной Африке, вспышки холеры выявлены в Танзании, Кении, Гаити, Доминиканской республике.

Сохраняется эпидемиологическое неблагополучие в мире по лихорадке Денге. Заражение данной инфекцией возможно при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Гонконга, Мальдивских островов.

Кроме того, по официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Нью-Дели (Индия) зарегистрирована вспышка заболевания лихорадкой Чикунгунья среди населения. С начала сентября 2016 года более 1 тысячи человек заболели лихорадкой Чикунгунья, в том числе за последнюю неделю в столичном округе 11 случаев закончились летальным исходом.

В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.

Чаще всего инфекционные и паразитарные заболеваний передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем.

Тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишечника, кожи, глаз, различных систем и органов человека, нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.

Кроме того, в странах с жарким климатом имеется множество ядовитых растений и животных, способных нанести существенный и непоправимый вред здоровью человека.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний при планировании отдыха в преддверие туристического сезона важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания и соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания:

- употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;

- употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

- мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;

- желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;

- в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;

- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;

- перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;

- при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;

- в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.



