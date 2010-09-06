С 1 по 20 декабря 2016 года Управление Роспотребнадзора по Орловской области провело горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.



В ведомство обратились 65 человек. Основные вопросы касались условий возврата (обмена) приобретенных вещей. Граждане интересовались порядком возврата детских игрушек, одежды, детского питания и сладких подарков.

Управление намерено проводить подобные тематические горячие линии три раза в год - к Международному дню защиты детей, к новому учебному году и в преддверии новогодних праздников.





