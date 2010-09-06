В Орле на торжественной церемонии награждения были названы имена победителей конкурса «Молодые лица города — 2016», организованного администрацией областного центра.

Мероприятие состоялась на сцене  Орловского государственного института искусств и культуры. Победителей поздравил глава администрации Орла Андрей Усиков.

Почетные грамоты и денежные премии получили победители в 10 номинациях.

Завотделением детской онкологии, гематологии и аллергоиммунологии, врач-гематолог детского Научно-клинического многопрофильного центра Иван Фисюн победил в номинации «Служители Гиппократа».

Первым в номинации «Свет знаний» начальник управления информационной политики ОГУ им. Тургенева Владислав Изотов.

Старший лейтенант полиции, инспектор Иван Павлов победил в номинации «Сыны Отечества».

В номинации «Хранители времени» первое место взял директор МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» Алексей Петрыкин.

Менеджер по работе с персоналом ООО «Фолиант» Ольга Чувакова победила в номинации «Сила духа».

Победителями также стали:

студентка ОГУ им. Тургенева Вероника Бурковская в номинации «Доброе Сердце»;

многодетная семья Лаврик в номинации «Ласковый дом»;

студентка ОГУ им. Тургенева  Екатерина Метлина в номинации «Альма матер»;

корреспондент газеты «Орловский вестник» Виталия Румянцева в номинации «Мастер пера»;

преподаватель «Орловской детской хоровой школы»  Андрей Журин в номинации «Мастер настроения».

Почетные грамоты и благодарности администрации Орла в этот же день, 21 декабря, получили и 15 молодых орловцев, принимавших активное участие в реализации молодежной политики и творческих инициатив, а также добившихся высоких спортивных достижений.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Теперь и в Орле! 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Поиск

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Подробности третьего уголовного дела юрцентра «Право» 

2. Губернатор дал поручение убрать скамейку с орлом «Третьего рейха» 

3. Орловское городское отделение «Единой России» возглавил Андрей Усиков

4. Орловский ГУП покупает иномарку за 2,2 млн рублей в комплектации «престиж»

5. Сергей Будагов: я давал не взятку, а деньги в долг 

 

Заметки на салфетках: «Офсайд»

Наш бизнес-ланч в кафе «Офсайд» начался за здравие, а завершился – странно. Читать

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ