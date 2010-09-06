В Орле на торжественной церемонии награждения были названы имена победителей конкурса «Молодые лица города — 2016», организованного администрацией областного центра.



Мероприятие состоялась на сцене Орловского государственного института искусств и культуры. Победителей поздравил глава администрации Орла Андрей Усиков.

Почетные грамоты и денежные премии получили победители в 10 номинациях.



Завотделением детской онкологии, гематологии и аллергоиммунологии, врач-гематолог детского Научно-клинического многопрофильного центра Иван Фисюн победил в номинации «Служители Гиппократа».

Первым в номинации «Свет знаний» начальник управления информационной политики ОГУ им. Тургенева Владислав Изотов.

Старший лейтенант полиции, инспектор Иван Павлов победил в номинации «Сыны Отечества».



В номинации «Хранители времени» первое место взял директор МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» Алексей Петрыкин.



Менеджер по работе с персоналом ООО «Фолиант» Ольга Чувакова победила в номинации «Сила духа».



Победителями также стали:

студентка ОГУ им. Тургенева Вероника Бурковская в номинации «Доброе Сердце»;

многодетная семья Лаврик в номинации «Ласковый дом»;

студентка ОГУ им. Тургенева Екатерина Метлина в номинации «Альма матер»;

корреспондент газеты «Орловский вестник» Виталия Румянцева в номинации «Мастер пера»;

преподаватель «Орловской детской хоровой школы» Андрей Журин в номинации «Мастер настроения».



Почетные грамоты и благодарности администрации Орла в этот же день, 21 декабря, получили и 15 молодых орловцев, принимавших активное участие в реализации молодежной политики и творческих инициатив, а также добившихся высоких спортивных достижений.