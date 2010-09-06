26 декабря, в понедельник, в 14 часов состоится праздничное открытие новогодней ёлки в Детском парке, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Елка украшена игрушками, сделанными руками детей.

Мероприятие начнется с интермедии «Приключения Золотого петушка». Интерактивный спектакль предусматривает спасение совместными усилиями петушка, который окажется во власти злых сил.



Сразу после представления, в 14.30, состоится награждение победителей и участников городского конкурса-фестиваля «Ёлочная игрушка». В этом году на конкурс было представлено 107 игрушек, сделанных школьниками. Почти все они уже украшают главную новогоднюю ель парка.