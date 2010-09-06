Как известно, с 1 июля 2017 года во всех регионах увеличатся тарифы на коммунальные услуги.

Их величина в Орловской области уже установлена соответствующими приказами управления по тарифам и ценовой политике региона. 

Так, сейчас стоимость отопления в Орле составляет 1738 рублей 92 коп./Гкал, с 1 июля 2017 года — 1803 рубля 25 коп./Гкал.

Тариф на горячую воду с нынешних 114 рублей 02 коп./куб.м увеличится до 120 рублей 06 коп./куб.м.

Стоимость холодной воды вырастет с 15 руб­лей 25 коп. до 16 рублей 07 коп. за кубометр, водоотведения – с 12 руб­лей 72 коп. до 13 рублей 28 коп.

Стоимость электроэнергии по одноставочному тарифу составляет 3,5 рубля/кВт­ч, с 1 июля 2017 года — 3,62 рубля/кВт­ч. Плата за электроэнергию сверх социальной нормы увеличится с нынешних 4,5 рубля до 4,72 рубля/кВт­ч.

При этом указом губернатора Орловской области на 2017 год установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Орловской области.

В Орле (как и во всех остальных муниципальных образованиях) с 1 июля по 31 декабря 2017 года этот индекс составит 5,9%. То есть прирост размера платы граждан за коммунальные услуги строго ограничен этим значением.

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