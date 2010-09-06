В начале 2017 года в Орел приедут представители компании, заинтересованной во вложении средств в модернизацию городского электротранспорта.
Речь идет о замене устаревшего оборудования тяговых подстанций на более современное в рамках энергосервисного контракта, сообщает «Орловская городская газета».
Глава администрации города Андрей Усиков поручил генеральному директору МУП «Трамвайнотроллейбусное предприятие» Александру Коровину подготовить необходимую документацию по состоянию оборудования, техническое задание. Также специалисты предприятия изучат опыт работы потенциального инвестора в других городах.Как отмечалось на совещании, администрация города не ограничится только этим предложением.
Будут обсуждаться варианты сотрудничества. Кроме того, городские власти рассматривают возможность покупки новых трамваев и троллейбусов. Такую помощь пообещал Орлу и губернатор области.
Между тем получены новости и для другого муниципального пассажирского перевозчика – ПАТП1. Администрация города подготовила договор с Павловским автобусным заводом на закупку ста «пазиков» в лизинг.
В дальнейшем город планирует купить еще 50 маршруток по программе Tradein. Цель, как заявил Андрей Усиков, занять муниципальным транспортом как минимум 50% транспортного рынка.