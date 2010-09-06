В начале 2017 года в Орел приедут представители компании, заинтересованной во вложении средств в модернизацию городского электротранспорта.

Речь идет о замене устаревшего оборудования тяговых подстанций на более современное в рамках энергосервисного контракта, сообщает «Орловская городская газета».

Глава администрации города Андрей Усиков поручил генеральному директору МУП «Трамвайно­троллейбусное предприятие» Александру Коровину подготовить необходимую документацию по состоянию оборудования, техническое задание. Также специалисты предприятия изучат опыт работы потенциального инвестора в других городах.Как отмечалось на совещании, администрация города не ограничится только этим предложением.

Будут обсуждаться варианты сотрудничества. Кроме того, городские власти рассматривают возможность покупки новых трамваев и троллейбусов. Такую помощь пообещал Орлу и губернатор области.

Между тем получены новости и для другого муниципального пассажирского перевозчика – ПАТП­1. Администрация города подготовила договор с Павловским автобусным заводом на закупку ста «пазиков» в лизинг.

В дальнейшем город планирует купить еще 50 маршруток по программе Trade­in. Цель, как заявил Андрей Усиков, занять муниципальным транспортом как минимум 50% транспортного рынка.

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