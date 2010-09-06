В областном центре принята программа «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2017-2018 годы».



Финансирование программы ведется за счет городского бюджета. Каждый год на ее реализацию выделяется по 5,73 млн рублей.

Программа направлена на сокращение преступлений в общественных местах, снижение преступности среди несовершеннолетних, увеличение количества членов ДНД.



Документ предусматривает оргмероприятия, правовое просвещение и информирование граждан, поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, профилактику правонарушений несовершеннолетних и др.



Постановление от 20 декабря подписал глава администрации Орла Андрей Усиков.