В областном центре принята программа «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2017-2018 годы».

Финансирование программы ведется за счет городского бюджета. Каждый год на ее реализацию выделяется по 5,73 млн рублей.

Программа направлена на сокращение преступлений в общественных местах, снижение преступности среди несовершеннолетних, увеличение количества членов ДНД.

Документ предусматривает оргмероприятия, правовое просвещение и информирование граждан, поддержку  граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, профилактику правонарушений несовершеннолетних и др.

Постановление от 20 декабря подписал глава администрации Орла Андрей Усиков.

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