Орловской области распределены межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты при трудоустройстве сельских врачей в 2017 году.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ Орловской области предусмотрено 6,6 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Единовременные выплаты медработникам предусмотрены в бюджете ФОМС в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) будут производиться медработникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населённый пункт.

Такие выплаты финансируются за счёт бюджета ФОМС и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%. Средства предоставляются на основе заявок регионов.

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