Глава администрации города Орла Андрей Усиков выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе.

От коллектива администрации города и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи авиакатастрофой над Черным морем, унесшей жизни 92 человек. Среди них четверо орловцев — выпускников Орловского государственного института искусств и культуры.

Это невосполнимая утрата для родных и близких погибших. Известие о трагедии соотечественников и земляков болью отозвалось в наших сердцах. В эти тяжелые дни орловцы скорбят вместе со всей страной. Россия потеряла тех, кто служил людям, своей стране.
 
Мы выражаем искреннее человеческое сочувствие каждому, кто потерял в этой авиакатастрофе своих родных и близких.
 
Вряд ли найдутся такие слова, которыми можно заполнить пустоту от такой горькой потери. Мы от всего сердца желаем всем сил и мужества, чтобы пережить это горе.
 
Глава администрации города Орла
Андрей Усиков

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