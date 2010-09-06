С 19 по 25 декабря в Орловской области зарегистрированы 6 673 случая заболеваний ОРВИ, в том числе 24 случая лабораторно подтвержденного гриппа А (Н3N2), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости среди населения области на 2,6% ниже показателя предыдущей недели.

В Орле показатель заболеваемости среди совокупного населения остался на уровне предыдущей недели.

По данным лабораторного мониторинга на территории области наблюдается активизация циркуляции вируса гриппа А (Н3N2).