Подрядчик капитального ремонта, ведущий работы в многоквартирном доме N6 на улице Ленина, еще не завершил кровельные работы. 

Вопрос был поднят на рабочем совещании в администрации Орла. Представитель подрядной компании объяснил ситуацию так:"погода подвела и силы не рассчитали ". 

При этом он пообещал, что к вечеру сегодня кровля вчерне будет закрыта. Однако начальник управления городского хозяйства Николай Галка скептически оценил эти обещания. 

Глава администрации Орла Андрей Усиков назначил на вечер отчет подрядчика по поводу кровли на доме N6.

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