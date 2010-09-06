Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на управление городского хозяйства и транспорта.



В связи с проведением ночного представления «Танцующий город», с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет закрыто движение автотранспорта по ул. Салтыкова-Щедрина на участке от ул. Полесская до ул. Пионерская.

Также в это время будет закрыто движение автотранспорта по ул. Пролетарская гора, по ул. Горького на участке от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской, по пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора.



Также с 18 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пролетарская гора, на ул. Горького на участке от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской, на пл. Ленина на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и от ул. Ленина до пл. Ленина.