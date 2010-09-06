Орловский облсуд оставил в силе решение райсуда об отказе в удовлетворении иска Минфина к следователю УМВД по городу Орлу.

Заводской районный суд Орла 23 сентября этого года отказал Минфину РФ в удовлетворении исковых требований. Министерство просило взыскать со следователя средства, выплаченные из федерального бюджета гражданину в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование.

Речь шла об уголовном деле 2010 года в отношении гражданина, которого обвиняли по нескольким эпизодам. В марте 2011 года он был признан виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы. Однако в 2013 году постановлением Президиума Орловского областного суда приговор в части осуждения по одному из эпизодов отменен, уголовное дело в этой части прекращено за отсутствием в действиях гражданина состава преступления, наказание снижено, признано право на реабилитацию, сообщили в областном суде.

В 2014 году по решению суда с Минфина в качестве компенсации морального вреда в пользу гражданина были взысканы денежные средства. После этого министерство обратилось в суд с иском о взыскании этой суммы со следователя, который вел дело. Райсуд Минфину в иске отказал. Ведомство оспорило решение в апелляционной инстанции.

Облсуд оставил решение райсуда в силе, ссылаясь на то, что закон, который позволяет Минфину взыскивать средства по подобным делам, вступил в силу позднее срока, когда следователь вед дело. Так как закон обратной силы не имеет, взыскивать со следователя сумму выплаченного морального ущерба нельзя.

«При этом судебная коллегия отметила, что до введения в действие пункта 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, право регресса к соответствующему должностному лицу возникало исключительно в случаях, если его вина была установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Неправомерность действий следователя по указанным фактам приговором суда не установлена. Заключение служебной проверки каких-либо выводов о виновных действиях следователя не содержит», - отметили в областном суде.