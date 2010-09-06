Определены адреса площадок, на которых в новогоднюю ночь орловцы и гости города смогут запускать фейерверки, сообщает администрация Орла.
В Заводском районе – парк «Разградский»; ул. 6-й Орловской дивизии (стадион ДЮСШ№9); ул. Емлютина (автодром); ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо);
В Железнодорожном районе – набережная Дубровинского, д. 94 (на берегу реки Оки);
В Советском районе – парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской;
В Северном районе – Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).