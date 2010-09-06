«Советский спорт» обнародовал рейтинг регионов России, в котором субъекты Федерации ранжированы по спортивным критериям.

Орловская область вошла в ТОП-20, заняв в спортивном рейтинге 17-е место.

Первые пять мест занимают соответственно – Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Башкортостан, Чечня.

При составлении рейтинга учитывались несколько десятков критериев. Это, в частности, количество объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.

Кроме того на позиции в рейтинге влияли и другие показатели, как например, доля населения, постоянно занимающаяся спортом, число жителей региона, сдавшие нормы ГТО и другие.