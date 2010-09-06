В Орле в новом детском саду №92, расположенном в микрорайоне Новая Ботаника, впервые открыты две специальные группы для детей-аутистов.

В каждой из групп – по 13 детей, сообщил сегодня на рабочем совещании в мэрии Орла начальник управления образования города Александр Шатохин.

Говоря о развитии инклюзивного образования в Орле, он отметил, что «особые образовательные потребности имеют 22 % детей- дошкольников от общего количества воспитанников муниципальных детских садов, в том числе 3712 детей с ограничениями в здоровье и 146 детей-инвалидов».

- Задолго до официального введения инклюзивного образования, в наших дошкольных учреждениях уже проводилась работа с детьми, имеющими ограничения в здоровье, - сказал Александр Шатохин.

В детских садах №№ 27 и 73 работают с дошкольниками с нарушением зрения (177 детей), в детских садах №№ 6, 26, 58 – с  детей с нарушением речи (180 человек).

В саду №34 – с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (48 детей), в саду № 11 – с детьми с функциональными нарушениями нервной системы (67 человек), в саду № 13 – с детьми с нарушением интеллекта (24 ребенка – инвалида), в саду №16 – с детьми с туберкулезной интоксикацией и часто болеющих детей (194 ребенка).

Кроме этого, в 61 детском саду наряду с обычными группами есть  группы компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности.

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