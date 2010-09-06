До 1 апреля 2017 года управление госзакупок Орловской области намерено запустить два информационных ресурса - «Витрина закупок» и «Закупки малого объема в электронной форме».

Об этом сообщается в плане работы управления на 2017 год, который размешен на публичном портале Орловской области.

Напомним, что ранее губернатор Орловской области Вадим Потомский дал поручение всем структурным подразделениям администрации региона до конца года подготовить и разметить в свободном доступе (на портале Орловской области) квартальные и годовые планы работы.