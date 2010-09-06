За семь дней с улиц Орла вывезено две тысячи кубометров снега.

Об этом сообщил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев на рабочем совещании в горадминистрации 27 декабря.

По информации начальника УКХ, ежедневно в областном центре работает несколько десятков единиц техники, еще около 150 человек очищают скверы и тротуары вручную.



Например, 27 декабря на улицы областного центра вышло 53 единицы техники. В частности, 17 КДМ, девять самосвалов, пять фронтальных погрузчиков и десять тротуароуборочных тракторов. Количество машин было увеличено с учетом усиления осадков.