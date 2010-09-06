Вопрос о передаче на баланс Орловской области здания Дома культуры железнодорожников в Орле, который сейчас принадлежит РЖД, может быть решен в 2017 году, сообщается на сайте «Орловского издательского дома».

Вывод об этом сделан из пресс-конференции, которую провел замначальника МЖД по территориальному управлению Юрий Кобзарь.

- Вопрос передачи здания на баланс области сейчас находится в стадии принятия окончательного решения, - цитирует «ОП» Юрия Кобзаря. На наш взгляд, определенным этот ответ назвать сложно. Ясно, что пока он не решен. Но надежда есть.

Кроме того, издание пишет: «По словам Юрия Кобзаря, в 2016 году компания ОАО «РЖД» реализовала на Орловщине несколько крупных инвестиционных проектов.». Какие именно проекты были реализованы, не сообщается. «ВО» вообще впервые слышит «про крупные инвестпроекты» РЖД в Орловской области. Тем более, уже реализованные. Но, возможно, мы чего-то не знаем…

Далее в статье сообщается, что «в перспективе компанией рассматривается проект строительства элеватора мощностью 100 тысяч тонн для ООО «Орёлагропродукт», расположенного на ст. Кромы, - сказал он». (Юрий Кобзарь – прим «ВО»).

Скорее всего, речь идет о строительстве подъездных путей (железнодорожной ветки) к элеватору, который сейчас уже строит сам для себя «Орелагропродукт» в Кромском районе. Строительство элеватора финансируется «Московским индустриальным банком». Никакого отношения к этому проекту РЖД не имеет. Это абсолютно точно.

Но вернемся к зданию ДК ЖД. Это одно из самых красивых зданий Орла планируется отдать под областную филармонию. По крайней мере, такие планы озвучивал губернатор региона Вадим Потомский.