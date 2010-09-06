Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Напомним: Орловский районный суд вынес приговор по уголовному делу администратора гостиницы ЗАО Пансионат «Мечта» Лилии Алешкиной.

Женщина обвинялась в преступлении по статье «присвоение или растрата». Она присвоила себе 598 тысяч рублей, заплаченных клиентами за проведение свадеб и других праздников.

В итоге администратор оштрафована на 100 тысяч рублей. То есть размер штрафа более чем в пять раз меньше, чем сумма присвоенного.

Убытки потерпевшие могут взыскать с госпожи Алешкиной в рамках гражданского судопроизводства, подав соответствующие иски в суд.