Администрация Орла напоминает о простых правилах, соблюдение которых сохранят здоровье, может даже жизнь.

Новогодние праздники – это пора массовых утренников, вечеров отдыха, народных гуляний.

И только строгое соблюдение требований правил безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.

Вопросы обеспечения безопасности в период новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России в это время года. К сожалению, именно в данный период времени наблюдается всплеск количества различного рода происшествий.



Рекомендации при организации новогодних праздников



При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению;

не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами;

при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

Категорически запрещается:

украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

Осторожно: пиротехника!



Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению, адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не достигшим 16-летнего возраста.



1. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре.

3. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.

4. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии опьянения.

5. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки.

6. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег.

7. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

8. Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после запуска.



Меры безопасности на льду



1. Переход по льду в опасных для жизни местах, обозначенных запрещающими знаками, не допускается.

2. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами.

3. Безопасным для одиночного пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7-8 сантиметров.

4. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.

5. При переходе группами по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.

6. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.

7. В случае провала льда под ногами, необходимо широко расставить руки, удержаться за кромку льда призывая на помощь, без резких движений стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться по льду в сторону, откуда пришел.

8. При оказании помощи провалившемуся под лед к пострадавшему нужно приближаться лежа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, веревки, багры, любые подручные средства, если этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, шарф, куртку и т.п.



Для предупреждения теракта необходимо:



проявлять бдительность при нахождении на улице, в общественном транспорте, в местах проведения праздничных мероприятий;

обращать внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы;

обо всем подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию (по телефонам 02, 102), а также в службу спасения (телефоны 01 и 101).

Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, или же коробку сумку, чемодан с признаками бомбы или иной бесхозный предмет:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

немедленно сообщите о находке в полицию и службу спасения;

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета;

дождитесь прибытия оперативных служб.

Бытовой газ – опасность взрыва



Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или коридоре, необходимо поступить следующим образом:



1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет, если свет горит, то не выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву);

2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи;

3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газовой трубе);

4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;

5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа;

6. При необходимости следует покинуть помещение и предупредить соседей;

7. При взрыве газа звоните по телефонам 01 и 101.



Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.



С наступающим Новым годом и Рождеством!