Сразу два случая изъятия детей из семей в Орловской области стали основой для сюжетов, которые прошли по федеральным телеканалам.

Телекомпания НТВ вчера выпустила сюжет о ситуации в многодетной семье Громовых из Залегощенского района.

После пожара, который в ноябре этого года лишил крова семью Громовых из Залегощенского района, все восемь детей были изъяты у родителей и помещены в госучреждение.

Помочь с выделением нового жилья власти не смогли, а оказанная помощь в виде изъятия детей вызывает много вопросов. Как рассказывает сюжет НТВ, родители, которые теперь видят детей по расписанию, сняли жилье, планировали забрать детей и вместе отпраздновать Новый год. Но их им пока не отдают, сообщается в сюжете.

Как на это смотрят власти, и что в реальности происходит вокруг этой семьи, непонятно. Официального комментария от властей и соцслужб на данный момент нет. Возможно, он появится позже. Известно, что этой семье власти предлагали проживание в пунктах временного проживания и в реабилитационном центре. Родители отказались, и, в принципе, их можно понять.

Кроме того, «Пятый канал» рассказал историю орловчанки, у которой также изъяли ребенка. По версии телеканала и самой мамы, она его хочет вернуть, но не может. Дочь жительницы Орла забрали из-за ее тяжелого финансового положения и отсутствия работы.

Пришедшие домой представители органов опеки увидели, что маленькая девочка живет в плохих условиях. Матери предложили временно отдать ребенка в детский дом, где за ним будет присмотр и нормальный уход. Мать отказную подписала, но потом одумалась. Но сразу девочку в семью не вернули. После этого мама обратилась к журналистам.

Вчера вечером прокуратура Орловской области сообщила, что начата проверка по факту изъятия ребенка у этой матери-одиночки.

Сегодня стало известно, что после широкого резонанса в СМИ, девочку матери вернули. Как сообщает ТРК «Орел», комиссия органов опеки обследовала новое жилье женщины По итогам осмотра соцорганы пришли к выводу, что девочка будет жить в нормальных условиях.