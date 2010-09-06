Сегодня 30 декабря подписано постановление Правительства Орловской области №547 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области на 2017 год».

Как следует из документа, в 2017 году в Орловской области будет действовать прежний тариф – 6,6 рубля с одного квадратного метра общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц.

Постановление подписал первый вице-губернатор региона Александр Бударин.

Ранее строительный блок в правительстве выходил на депутатов областного Совета с предложением об увеличении размеров тарифа до 6,9 рубля с квадратного метра. Однако это предложение было раскритиковано не только депутатами облсовета, но и губернатором Орловской области.

В начале декабря на одном из совещаний он поставил точку в этой дискуссии, объявив, что повышения не будет.

- Пока программа (программа капремонта) исполняется в лучшем случае на 60%, ни о каком повышении тарифа речи быть не может, - сказал тогда Вадим Потомский.