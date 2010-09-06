29 декабря состоялось заседание ученого совета Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.
В ходе заседания состоялся конкурс на замещение должностей директоров институтов, входящих в структуру университета. Институт иностранных языков возглавил Максим Якушев (декан факультета иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры немецкого языка).
Директором Института филологии назначен кандидат филологических наук, доцент Владимир Панюшкин.
Доктор технических наук, профессор Константин Подмастерьев назначен директором Института приборостроения, автоматизации и информационных технологий.
Институт иностранных языков и филологический институт в структуре ОГУ созданы 1 сентября 2016 года. Институт приборостроения, автоматизации и информационных технологий организован в апреле 2009 года.