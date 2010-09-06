С 26 декабря по 1 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в Орловской области заметно снизилась, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости понизился на 27 %. Снижение заболеваемости регистрировалось во всех возрастных группах, отметили в ведомстве.

Всего было зарегистрировано 4 862 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Уровень заболеваемости среди совокупного населения области и во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических порогов.

По данным лабораторного мониторинга на территории области преобладает доля вирусов гриппа А (Н3N2).