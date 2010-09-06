В конце декабря в Орле в доме на улице Льва Толстого, 2 была запущена крышная котельная. В 2015 году ее эксплуатацию остановил Ростехнадзор. Это первый случай, когда реконструкцию котельной провели на средства жильцов.

В городе 190 действующих крышных котельных. Срок их службы – 15 лет. Многие дома уже «на подходе». Модернизировать котельные собственникам квартир придется за свой счет.

23 декабря состоялось официальное открытие модернизированной крышной котельной в многоквартирном доме по улице Льва Толстого, 2, сообщает «Орловская городская газета», В 2015 году котлы в этом доме из-за «старости» не прошли экспертизу промышленной безопасности, крышную котельную закрыли. Это произошло после окончания отопительного сезона.

Котельная является общедомовым имуществом, поэтому замена оборудования легла на плечи собственников жилья. И оказалась неподъемной в финансовом отношении. А управляющая компания не захотела возобновлять договор управления с проблемным домом.

- Начался отопительный период 2016 года. Кое­-как (чтобы не сорвать отопительный период) из семи котлов удалось собрать два. Понятно, что людей оставлять наедине с проблемой было нельзя. Муниципальная управляющая компания МУП ЖРЭП (Заказчик) заключила с домом договор и организовала работы по реконструкции крышной котельной. Установили четыре котла большей мощности РСА. Котельная работает в автоматическим режиме, без обслуживающего персонала. Дом получает полноценное отопление и горячую воду, - рассказал «Орловской городской газете» замглавы администрации Орла Роман Игнатушин.

Впервые в Орле источником финансирования этих работ стали не только средства собственника, но и регионального Фонда капитального ремонта. Жители этого дома выбрали способ накопления средств на капитальный ремонт в виде специального счета, открытого в региональном Фонде капитального ремонта. Уполномоченный старший по дому заключил с фондом договор, была разработана проектно­сметная документация и организована работа по реконструкции котельной. В сжатые сроки (за полтора месяца) эти работы были выполнены, проведена замена котлов, насосных групп и другого оборудования, находящегося в котельной.

- Учитывая, что в Орле 190 крышных котельных и сроки эксплуатации многих близки к завершению, жителям стоит заранее подготовиться к такой ситуации. Близок к завершению срок эксплуатации крышной котельной в доме на Льва Толстого, 2а. Не за горами – на Комсомольской, 104, на Пролетарской горе, 11, на Дарвина, 5, - говорит Роман Игнатушин.

На фото: дом №2 на улице Льва Толстого