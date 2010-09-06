2 января глава администрации Орла Андрей Усиков по традиции приехал в городской родильный дом, чтобы поздравить орловчанок, которые стали мамами накануне или в новогодние сутки.

Во второй половине дня 30 декабря в Городском роддоме на улице Посадская родились четыре младенца, 31 декабря – еще трое ребятишек.

Всего семь: четыре девочки и три мальчика. Все новорожденные – здоровы, их мамы также чувствуют себя нормально, сообщает «ИнфоОрел» со ссылкой на заместителя главрача роддома Тамару Самофалкину.

Андрей Усиков поздравил мамочек с главным событием в жизни женщины и привез новогодние подарки. Каждый ребенок должен получить подарок, и не важно, что сколько ему лет, пусть даже несколько часов отроду, заметил он.

В прошлом году в Орловском городском роддоме на улице Посадкой в Орле родились полторы тысячи детей. Это не жительницы Орла, но и женщины их районов области.

Фото: «ИнфоОрел»

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Теперь и в Орле! 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Поиск

ТОП-5 самых читаемых новостей

 

1. Девушка из-за конфликта с сотрудниками ГИБДД стала фигуранткой уголовного дела 

2. Орловский «Научприбор» сократил объемы производства на 35% 

3. Иван Полуэктов переназначен на пост прокурора Орловской области 

4. Советский райсуд Орла прекратил дело в отношении пенсионера Неврова 

5. Директор МУП «Зеленстрой» покинул занимаемый пост – СМИ

Заметки на салфетках: «Офсайд»

Наш бизнес-ланч в кафе «Офсайд» начался за здравие, а завершился – странно. Читать

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ