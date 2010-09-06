2 января глава администрации Орла Андрей Усиков по традиции приехал в городской родильный дом, чтобы поздравить орловчанок, которые стали мамами накануне или в новогодние сутки.

Во второй половине дня 30 декабря в Городском роддоме на улице Посадская родились четыре младенца, 31 декабря – еще трое ребятишек.

Всего семь: четыре девочки и три мальчика. Все новорожденные – здоровы, их мамы также чувствуют себя нормально, сообщает «ИнфоОрел» со ссылкой на заместителя главрача роддома Тамару Самофалкину.

Андрей Усиков поздравил мамочек с главным событием в жизни женщины и привез новогодние подарки. Каждый ребенок должен получить подарок, и не важно, что сколько ему лет, пусть даже несколько часов отроду, заметил он.

В прошлом году в Орловском городском роддоме на улице Посадкой в Орле родились полторы тысячи детей. Это не жительницы Орла, но и женщины их районов области.

Фото: «ИнфоОрел»