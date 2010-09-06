В рамках проверочных мероприятий в Орловской области обнаружено и арестовано 50 изделий из меха, которые не были маркированы контрольными (идентификационными) знаками, как того требует новый закон.

Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Орловской области. Общая сумма арестованного мехового товара примерно 3 млн рублей.

Всего с помощью RFID – оборудования для считывания маркировки было проверено 114 единиц меховых изделий. К 64 меховым изделиям вопросов не возникло, а остальные оказались вне закона.

Напомним, что с августа этого года в России введены новые правила производства и продажи меховых изделий. В перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, отнесены входят предметы одежды из меха норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины и пр.

- В случае обнаружения в магазинах фактов продажи немаркированных меховых изделий просим обращаться в Управление Роспотребнадзора по Орловской области любым доступным способом (по адресу: г.Орел, Наугорское шоссе, д.2А, через сайт Управления Роспотребнадзора по Орловской области раздел «Прием обращений граждан» или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , - отмечают в ведомстве.