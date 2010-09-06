Три проекта получили гранты от Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.
Как сообщает пресс-служба губернатора, конкурсная комиссия выделит гранты Ксении Ирисовой за проект «ЭтноГид», Екатерине Трошкиной (проект «Орловская школа командного состава студенческих трудовых отрядов») и Сергею Быховцову (проект «Валеолог»).
Конкурс проводился в ноябре - декабре 2016 года в рамках государственной программы Орловской области «Молодёжь Орловщины».
Всего общая сумма, выделенная на гранты областным бюджетом, составляет 50 тысяч рублей.