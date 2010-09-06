Русофобы могут сколько угодно разглагольствовать о злобной России и о ее коварном руководстве, но это чревато своими издержками.



Об этом пишет американский журнал The Nation. Патрик Лоуренс (Patrick Lawrence) провел прямо-таки сеанс разоблачения магии, во власти которой оказались наши заокеанские партнеры. Автор безо всяких экивоков называет вещи своими именами и при этом указывает на то, что надо делать.

«Вечерний Орел» приводит ряд выдержек из перевода, опубликованного в Иносми:

«Российская агрессия» войдет в историю как одна из самых тлетворных фраз нашего времени, потому что при ее произнесении не требуется никакого анализа, никаких сверок с фактами. Русские напали на Украину, а потом украли Крым, хотя никто их на это не провоцировал. Теперь они грозят вторжением в прибалтийские страны. Они взращивают крайне правых националистов в Европе, чтобы обессилить Европейский Союз. Русские виновны в военных преступлениях в Сирии. Они и на нас напали, извратив наш демократический процесс и как кость швырнув победу на выборах 2016 года Дональду Трампу и его своре «лакеев Кремля».

Все это из репертуара нашей царствующей русофобии. Давайте постараемся разобраться, из чего она состоит на самом деле. (Далее следует описание составляющих, затем, уроки, которые за ними следуют - прим. «ВО»).

... Первый урок для всех русофобов, но особенно для их «прогрессивной» разновидности: за такой экстаз легковерия придется расплачиваться. Это создает условия для дальнейшего усиления и без того опасной напряженности в мире. А выигрывают от нее, прежде всего, Пентагон, его дочернее предприятие НАТО, военные подрядчики, а также партия войны с Капитолийского холма, действующая в интересах первых трех групп...

... Больше всего безраздельно властвующая русофобия усиливает изоляцию Америки в международных делах. Это очевидно уже несколько лет, но мы редко об этом говорим. И в этом еще одно наше заблуждение. По сути дела, Вашингтон до сих пор действует по принципу Буша-II «кто не с нами, тот против нас» — а мир постепенно склоняется ко второму лагерю. В результате наших усилий в одиночестве окажутся не русские, а мы.

Ну и так далее. Читать легко и интересно.

Полная версия статьи здесь: http://inosmi.ru/politic/20170104/238482166.html

Иллюстрация: Иносми (фрагмент американского журнала Foreign Affairs).