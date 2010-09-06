1 января стартовал областной фотоконкурс «Заповедные места родного края», сообщает пресс-служба губернатора.

Конкурс проводится в трёх номинациях: любимые места орловского края; сохраним красоту родной природы; животный мир.

Организатор мероприятия — областная библиотека им. И.А. Бунина принимает работы до 31 марта.

Причем, фотографии в "бумаге" приносить не нужно. Их достаточно прислать по электронной почте biblioquest‑Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в формате JPG (не более трех в каждой номинации). Фотоработы будут выложены на специально созданной страничке в социальной сети.

Результаты объявят 24 апреля 2017 года. По итогам конкурса в областной библиотеке состоится фотовыставка лучших фотографий.

Телефон для справок: (4862) 76-37-87.