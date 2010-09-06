Управление Роспотребнадзора по Орловской области проверило 33 организации, которые реализуют сладкие кондитерские подарки, сообщает ведомство.

Взято 216 проб кондитерских изделий на соответствие нормативам. В целом, все они соответствовали требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

По итогам проверок, арестовано 17 кг продукции, которая не соответствовала требованиям по маркировке. Из 33 проверенных организаций в 22-х Роспотребнадзор нашел нарушения санитарного законодательства и технических регламентов таможенного союза в части маркировки продукции, отсутствия сопроводительной документации, несоблюдения условий хранения пищевых продуктов.

За выявленные нарушения на виновных лиц составлено 29 протоколов об административных правонарушениях.