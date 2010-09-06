В районном центре Долгое сдан в эксплуатацию открытый каток с искусственным льдом, сообщил в интервью «Первому областному» телеканалу первый заместитель председателя Правительства Орловской области Анатолий Мишанов.

- Когда я пришел в Орловскую область, мы начали проектировать этот объект, оформили землю. И буквально в кратчайшие сроки, за три с половиной месяца, построили этот каток, - сказал Анатолий Мишанов.

Объект введен в эксплуатацию.

- Должанцы уже катаются, получился очень замечательный каток, - отметил первый зам председателя правительства.