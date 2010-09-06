В ночь на 7 января (6 января 23:30) в Ахтырском кафедральном соборе Орла состоится Божественная литургия в праздник Рождества Христова.
Литургию возглавит митрополит Орловский и Болховский Антоний. 7 января, 13:00, в Ахтырском соборе митрополит Антоний поздравит духовенство и паству. В 17:00 в этом же соборе начнется предвоскресное всенощное бдение.
8 января, в 9:00 митрополит Антоний совершит Божественную литургию в Свято-Введенском женском монастыре Орла, сообщает пресс-служба Орловско-Болховской епархии.